Фото: ОВА

Вночі 3 червня російські війська понад 15 разів ударили по Дніпропетровській області безпілотниками та артилерією. Під ворожим вогнем опинилися три райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині окупанти били по райцентру, а також по Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Внаслідок атак пошкоджений приватний будинок та інфраструктура.

У Кам’янському внаслідок обстрілу понівечена будівля, що не експлуатується.

У Самарівському районі ворог завдав удару по Губиниській громаді. Там пошкоджені агропідприємство та магазин.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, протягом 2 червня російські окупанти здійснили масовані атаки на п’ять районів Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники, авіаційну бомбу та артилерію.