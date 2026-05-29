29 травня 2026, 15:50

Воював проти своїх під Новогродівкою: викрито зрадника, який дезертирував із ЗСУ

Фото ілюстративне
СБУ заочно повідомила про підозру зраднику, який перейшов на бік окупантів та вихваляв збройну агресію проти України

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на Кирила Білоусова – колишнього контрактника однієї з механізованих бригад ЗСУ, який перейшов на бік ворога.

Як встановило розслідування, у січні 2023 року він залишив позиції українських військ під час боїв у Сіверськодонецькому районі Луганщини і приєднався до збройних угруповань РФ.

У лавах росіян його призначили командиром так званого добровольчого загону та відправили воювати на Покровський напрямок.

Задокументовано, як у 2024 році зловмисник брав участь у штурмах оборонних ліній Збройних Сил України поблизу Новогродівки.

Крім цього, Білоусов неодноразово давав інтерв’ю кремлівським пропагандистам, які знімали замовні сюжети на тимчасово захопленій частині території України.

Під час таких виступів фігурант вихваляв збройну агресію РФ та окупаційні угруповання Південного військового округу країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Білоусову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Нагадаємо, що прокурори Офісу Генерального прокурора у судах двох інстанцій довели вину 56-річного громадянина України, який з 2014 року перейшов на бік ворога та служив у силовому блоці окупаційної адміністрації на Луганщині.

