29 травня 2026, 09:22

Російський дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії: МЗС різко відреагувало

Російський безпілотник в ніч на 29 травня врізався в багатоповерховий житловий будинок у прикордонному румунському місті Галац

Про це повідомили румунські ЗМІ та Інспекторат з надзвичайних ситуацій (ISU) міста Галац.

Зазначається, що дрон влучив у квартиру, після чого виникла пожежа на 10-му поверсі. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Мешканці будинку серед ночі чули характерний звук польоту дрона, після чого пролунав вибух.

На місце події прибули рятувальні служби та поліція. Із будівлі евакуювали близько 70 осіб. Квартира зазнала значних пошкоджень.

За інформацією медиків, постраждали жінка та 14-річний хлопець. У жінки діагностовано опіки першого ступеня, підліток зазнав гострої реакції на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу.

Пізніше в ISU Галаца повідомили, що пожежу ліквідовано, а "червоний план реагування" скасовано. Фахівці встановили, що вибуховий заряд дрона здетонував і подальшої загрози немає.

У Міністерстві закордонних справ Румунії назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації". Там заявили, що впадіння дрона на житловий будинок є порушенням міжнародного права, та пообіцяли дипломатичну відповідь.

Як відомо, раніше Повітряні сили України повідомляли про атаку російських дронів у напрямку Одещини, зокрема Рені.

Нагадаємо, вночі 29 травня російські війська атакували ударними безпілотниками суховантаж ANT, який прямував під прапором Вануату з одного з портів Одеської області до Туреччини з вантажем на борту. Постраждали два члени екіпажу.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
