29 травня 2026, 12:14

Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів

Скриншот із відео
Підрозділи безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують завдавати ударів по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях півдня України

Про це повідомило ГУР МО, передає RegioNews.

Зокрема, оператори ГУР блокують сухопутний коридор "Крим – Донецьк" та знищують техніку російських військ у глибокому тилу противника.

Під вогневим контролем українських розвідників перебувають ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.

На оприлюдненому відео зафіксовано ураження російських паливозаправників, вантажівок та трала.

Нагадаємо, в ніч на 28 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, у Феодосії на тимчасово окупованій території АР Крим уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних об’єктів "СТ-68".

