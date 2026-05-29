Масштабна "бавовна": "Птахи Мадяра" показали відео ураження ворожих цілей у Криму та на Донбасі

Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі уразили засоби протиповітряної оборони російських військ у тимчасово окупованому Криму, а також логістику й мобільну вогневу групу ворога на території Донецької, Запорізької та Луганської областей

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews .

Серед уражених цілей — радіолокаційна станція "СТ-68" із радіопрозорим куполом у Феодосії в окупованому Криму, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Новофедорівці, а також залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами в окупованій Макіївці на Донеччині.

Крім того, було уражено склад матеріально-технічного забезпечення в захопленому Маріуполі, склад боєприпасів у Рубіжному на Луганщині та мобільну вогневу групу російських військ у Хрящуватому Луганської області.

Нагадаємо, що у ніч на 28 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупаційних військ.