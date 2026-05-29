12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 17:32

Поліцейські по-звірячому катували затриманого у Дніпрі: потерпілий опинився в реанімації

29 травня 2026, 17:32
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Двом колишнім правоохоронцям одного із відділень поліції у м. Дніпро повідомлено про підозру у катуванні та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові, якого вони затримали після побутового конфлікту між сусідами

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні 2024 року поліцейські прибули на виклик щодо ножового поранення між сусідами у Дніпровському районі. Один із чоловіків під час конфлікту поранив сусіда, після чого сам викликав швидку допомогу.

Чоловік одразу визнав, що завдав поранення, та повідомив правоохоронцям обставини події. Після цього поліцейські одягнули на нього кайданки, вивели на подвір’я та почали бити зі словами, щоб він "не забув, що казати у райвідділку”.

Упродовж близько 15 хвилин вони завдали потерпілому понад 20 ударів руками та ногами. Після цього його у тяжкому стані доставили до районного управління поліції та повідомили про підозру.

Надалі чоловіка намагалися помістити до місця несвободи, однак через критичний стан здоров’я у прийнятті відмовили. Після цього правоохоронці кілька годин возили потерпілого службовим автомобілем, а згодом доставили до лікарні під приводом проходження флюорографії.

Медики одразу госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення. У нього діагностували тяжкий стан, значну крововтрату, травматичний гемоторакс та перелом ребра.

Після події обидва поліцейські звільнилися з органів Нацполіції.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 127 та ч. 1 ст. 121 КК України — катування і умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що 28 травня криворізькі поліцейські затримали 21-річного підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро катування реанімація поліцейський
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Вступили до "Єдиної Росії" та ЛДПР: двоє херсонських "депутатів" підуть під суд
29 травня 2026, 18:59
Погрожував перехожим та напав на патрульних: у Києві затримали дебошира
29 травня 2026, 18:51
У Херсоні затримали оператора, який працював на ворожу телекомпанію
29 травня 2026, 18:17
Херсон під обстрілами: дев’ятеро поранених внаслідок атак ворога
29 травня 2026, 17:57
СБУ вдарили по об'єкту розвідки ФСБ у Краснодарському краї
29 травня 2026, 17:35
У Херсоні оголошено підозри катам, які знущалися з цивільних у захопленому відділку
29 травня 2026, 17:20
Прокуратура через суд повернула до бюджету Києва 345 тисяч гривень переплати за "фейкові" роботи
29 травня 2026, 16:56
Смертельна ДТП у Харкові: заступник мера отримав підозру
29 травня 2026, 16:35
На Буковині депутат і поліцейський організували "трафік" ухилянтів до Румунії
29 травня 2026, 16:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »