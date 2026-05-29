Поліцейські по-звірячому катували затриманого у Дніпрі: потерпілий опинився в реанімації

Фото: Офіс Генерального прокурора

Двом колишнім правоохоронцям одного із відділень поліції у м. Дніпро повідомлено про підозру у катуванні та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень чоловікові, якого вони затримали після побутового конфлікту між сусідами

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у червні 2024 року поліцейські прибули на виклик щодо ножового поранення між сусідами у Дніпровському районі. Один із чоловіків під час конфлікту поранив сусіда, після чого сам викликав швидку допомогу.

Чоловік одразу визнав, що завдав поранення, та повідомив правоохоронцям обставини події. Після цього поліцейські одягнули на нього кайданки, вивели на подвір’я та почали бити зі словами, щоб він "не забув, що казати у райвідділку”.

Упродовж близько 15 хвилин вони завдали потерпілому понад 20 ударів руками та ногами. Після цього його у тяжкому стані доставили до районного управління поліції та повідомили про підозру.

Надалі чоловіка намагалися помістити до місця несвободи, однак через критичний стан здоров’я у прийнятті відмовили. Після цього правоохоронці кілька годин возили потерпілого службовим автомобілем, а згодом доставили до лікарні під приводом проходження флюорографії.

Медики одразу госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення. У нього діагностували тяжкий стан, значну крововтрату, травматичний гемоторакс та перелом ребра.

Після події обидва поліцейські звільнилися з органів Нацполіції.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 127 та ч. 1 ст. 121 КК України — катування і умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

