Смертельна ДТП на Київщині: іномарка "влетіла" у вантажівку

Аварія сталась на автодорозі між селами Велика Солтанівка та Мала Солтанівка. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області.

Попередньо, водій Ford не впорався з керуванням. В результаті він зіткнувся з вантажівкою МАЗ. На жаль, внаслідок ДТП 71-річний водій легковина помер від отриманих травм у лікарні.

"За даним фактом слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

