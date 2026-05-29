Смертельна ДТП на Київщині: іномарка "влетіла" у вантажівку
Аварія сталась на автодорозі між селами Велика Солтанівка та Мала Солтанівка. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, водій Ford не впорався з керуванням. В результаті він зіткнувся з вантажівкою МАЗ. На жаль, внаслідок ДТП 71-річний водій легковина помер від отриманих травм у лікарні.
"За даним фактом слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на автодорозі поблизу населеного пункту Нестеренки Харківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажного автомобіля.
