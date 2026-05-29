У Херсоні оголошено підозри катам, які знущалися з цивільних у захопленому відділку

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників окупаційних структур. Серед них — кадровий співробітник ФСБ РФ та троє псевдополіцейських

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що під час окупації Херсона вони підтримували окупаційний режим, брали участь у затриманнях, нелегальних ув’язненнях та допитах цивільних в одному із захоплених відділків поліції.

Від неправомірних дій обвинувачених постраждало щонайменше троє цивільних людей.

Одного із потерпілих утримували в холі захопленої будівлі поліції дві доби з постійно пристебнутими на руках кайданками. Періодично його водили на "допити”, де били кийком і ногами, змушували підписати документ про "відсутність претензій” щодо викрадення його майна.

Іншого чоловіка утримували майже два місяці. Під час допитів від нього намагалися отримати інформацію про місцезнаходження майна держустанов — застосовували фізичне насильство і приниження.

Ще одного затриманого змушували зізнатися у крадіжці. Його били та імітували розстріл. Після підписання "зізнання” чоловіка відпустили.

Обвинуваченим інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них також — зайняття посад у незаконних правоохоронних органах (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Оскільки підозрювані переховуються від правосуддя, їх оголошено у розшук.

Судовий розгляд відбуватиметься у заочному порядку.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ викрили депутата Херсонської обласної ради VIII скликання та ще трьох осіб, яких підозрюють у веденні аграрного бізнесу в інтересах держави-агресора на тимчасово окупованій території.