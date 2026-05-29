12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 17:20

У Херсоні оголошено підозри катам, які знущалися з цивільних у захопленому відділку

29 травня 2026, 17:20
Читайте также на русском языке
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників окупаційних структур. Серед них — кадровий співробітник ФСБ РФ та троє псевдополіцейських

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що під час окупації Херсона вони підтримували окупаційний режим, брали участь у затриманнях, нелегальних ув’язненнях та допитах цивільних в одному із захоплених відділків поліції.

Від неправомірних дій обвинувачених постраждало щонайменше троє цивільних людей.

Одного із потерпілих утримували в холі захопленої будівлі поліції дві доби з постійно пристебнутими на руках кайданками. Періодично його водили на "допити”, де били кийком і ногами, змушували підписати документ про "відсутність претензій” щодо викрадення його майна.

Іншого чоловіка утримували майже два місяці. Під час допитів від нього намагалися отримати інформацію про місцезнаходження майна держустанов — застосовували фізичне насильство і приниження.

Ще одного затриманого змушували зізнатися у крадіжці. Його били та імітували розстріл. Після підписання "зізнання” чоловіка відпустили.

Обвинуваченим інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них також — зайняття посад у незаконних правоохоронних органах (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Оскільки підозрювані переховуються від правосуддя, їх оголошено у розшук.

Судовий розгляд відбуватиметься у заочному порядку.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ викрили депутата Херсонської обласної ради VIII скликання та ще трьох осіб, яких підозрюють у веденні аграрного бізнесу в інтересах держави-агресора на тимчасово окупованій території.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація Херсон катування
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Вступили до "Єдиної Росії" та ЛДПР: двоє херсонських "депутатів" підуть під суд
29 травня 2026, 18:59
Погрожував перехожим та напав на патрульних: у Києві затримали дебошира
29 травня 2026, 18:51
У Херсоні затримали оператора, який працював на ворожу телекомпанію
29 травня 2026, 18:17
Херсон під обстрілами: дев’ятеро поранених внаслідок атак ворога
29 травня 2026, 17:57
СБУ вдарили по об'єкту розвідки ФСБ у Краснодарському краї
29 травня 2026, 17:35
Поліцейські по-звірячому катували затриманого у Дніпрі: потерпілий опинився в реанімації
29 травня 2026, 17:32
Прокуратура через суд повернула до бюджету Києва 345 тисяч гривень переплати за "фейкові" роботи
29 травня 2026, 16:56
Смертельна ДТП у Харкові: заступник мера отримав підозру
29 травня 2026, 16:35
На Буковині депутат і поліцейський організували "трафік" ухилянтів до Румунії
29 травня 2026, 16:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »