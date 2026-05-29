Прокуратура через суд повернула до бюджету Києва 345 тисяч гривень переплати за "фейкові" роботи

Прокуратура в апеляційному суді зобов’язала товариство повернути до столичного бюджету 345 тис. грн, переплачених йому за роботи з буріння артезіанської свердловини

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У справі за позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення стягнути з одного з товариств до бюджету гроші, отримані як оплату за будівельні роботи, обсяги яких були суттєво завищені.

Прокуратура встановила, що комунальне підприємство "Київводфонд” за результатами публічної закупівлі уклало з товариством договір на виконання робіт з буріння артезіанської свердловини в Оболонському районі Києва. Надалі на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт ці роботи оплатили зі столичного бюджету.

Водночас експертизами підтверджено невідповідність фактичної глибини свердловини та довжини змонтованих труб даним, зазначеним у документах, а також завищення вартості окремих матеріалів. Тобто підряднику надмірно сплатили 345 тис. грн.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову окружної прокуратури, однак Київська міська прокуратура не погодилась із таким рішенням та оскаржила його в апеляційному порядку.

Суд апеляційної інстанції дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову прокурора та стягнення з товариства до столичного бюджету грошей, безпідставно сплачених за невиконані роботи.

