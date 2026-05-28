На Сумщині російський дрон вбив чоловіка та жінку, які їхали на скутері
На прикордонні Сумщини 28 травня внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних людей
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews
Трагедія сталася у Великописарівській громаді.
За попередніми даними, 65-річний чоловік та 69-річна жінка їхали на скутері між населеними пунктами, коли російський безпілотник прицільно атакував цивільний транспорт.
Від отриманих травм чоловік і жінка загинули на місці.
Нагадаємо, що протягом 27 травня російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати
28 травня 2026, 18:55Смертельна ДТП на Рівненщині: водій без шолому зірвався з мотоцикла
28 травня 2026, 18:45Десятеро поранених: РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами
28 травня 2026, 18:30На Сумщині окупанти атакували FPV-дронами цивільне подружжя
28 травня 2026, 18:20Допомагали "нечистому" бізнесу: чиновників БЕБ піймали на хабарях
28 травня 2026, 18:05Суд заочно засудив російського "міграційника", який примусово паспортизував мешканців Херсонщини
28 травня 2026, 17:57Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки
28 травня 2026, 17:48На Херсонщині взяли під варту депутата облради за агробізнес в інтересах окупантів
28 травня 2026, 17:36Замах на мера П'ятихаток: поліція затримала нападника
28 травня 2026, 17:00У Рівному судитимуть колишнього воєнкома за недбалу закупівлю авто
28 травня 2026, 16:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі блоги »