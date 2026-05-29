29 травня 2026, 16:30

На Буковині депутат і поліцейський організували "трафік" ухилянтів до Румунії

29 травня 2026, 16:30
Фото: Офіс Генерального прокурора
На Буковині ліквідували масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора , передає RegioNews.

Десятеро учасників перетворили втечі за кордон на добре організований бізнес. Серед їхніх "клієнтів” були не лише військовозобов’язані, а й діючі військовослужбовці.

Схема працювала системно та злагоджено. Трансфери по країні, конспіративні маршрути, нічна логістика, орендовані квартири та готелі, GPS-навігація, радіостанції, тепловізори, дрони та чіткий розподіл ролей між учасниками.

Щомісяця незаконно переправляли щонайменше 10 осіб. З грудня минулого року за кордон таким способом потрапили близько 60 чоловіків. Орієнтовний прибуток організаторів перевищив 700 тисяч доларів США.

Серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області.

За даними слідства, депутат перевозив чоловіків та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок. Поліцейський координував рух через блокпости.

Надалі людей переховували, формували в невеликі групи та переправляли до Румунії поза офіційними пунктами пропуску.

Проведено 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві. Вилучено БпЛА, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, 9 радіостанцій, комп’ютерну техніку, чорнові записи, екіпірування, зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усіх учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо,що на Рівненщині перед судом постане 22-річний організатор схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

