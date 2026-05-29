СБУ вдарили по об'єкту розвідки ФСБ у Краснодарському краї

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У СБУ розповіли, що цей центр ФСБ знаходиться у Темрюцькому районі Краснодарського краю. Його росіяни використовували для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

У результаті атаки СБУ пошкоджені ключові об’єкти центру радіоелектронної розвідки росіян.

"Такі спецоперації мають стратегічне значення, адже послаблюють можливості рф контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює росії захист військових об’єктів у глибокому тилу", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше Сил оборони України завдали серії успішних ударів по військових та військово-економічних об'єктах в РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї РФ.