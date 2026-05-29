29 травня 2026, 17:35

СБУ вдарили по об'єкту розвідки ФСБ у Краснодарському краї

Фото з відкритих джерел
Спеціалісти центру "Альфа" СБУ атакували 16-й центр ФСБ РФ. Йдеться про центр, який займається радіоелектронною розвідкою

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У СБУ розповіли, що цей центр ФСБ знаходиться у Темрюцькому районі Краснодарського краю. Його росіяни використовували для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

У результаті атаки СБУ пошкоджені ключові об’єкти центру радіоелектронної розвідки росіян.

"Такі спецоперації мають стратегічне значення, адже послаблюють можливості рф контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює росії захист військових об’єктів у глибокому тилу", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше Сил оборони України завдали серії успішних ударів по військових та військово-економічних об'єктах в РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї РФ.

29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
