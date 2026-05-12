Атака на Кривий Ріг: є загиблі, маленькій дитині відірвало ніжку

Про це повідомив Олександр Вілкул.

Голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що росіяни атакували дроном Кривий Ріг. Сталось влучання в житловий будинок. На місці атаки сталась пожежа.

На жаль, вже відомо про двох загиблих: це чоловік 43 років та жінка 65 років. Маленькій дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку: дитину евакуювали до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Наразі рятувальники загасили пожежу, триває ліквідація наслідків.

