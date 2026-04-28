28 апреля 2026, 07:18

Россияне нанесли 614 ударов по Запорожской области: пострадали две женщины

Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 614 ударов по 45 населенным пунктам региона

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак в Запорожском районе получили ранения две женщины.

Кроме того, зафиксировано 30 авиационных ударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Заречное, Таврическое, Юрковка, Новоалександровка, Гуляйпольское и другие.

389 беспилотников разных типов, преимущественно FPV, атаковали десятки населенных пунктов, в том числе Новониколаевку, Кушугум, Степногорск, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку и другие.

Враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке, Чаривному, Староукраинке и близлежащих селах.

Еще 188 артиллерийских ударов пришлись по прифронтовым территориям, включая Степногорск, Приморский, Гуляйпол и другие населенные пункты.

Поступило 58 сообщений о разрушении жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, российская авиация 27 апреля нанесла прицельный удар по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины Сумской области – пострадали по меньшей мере три человека. Оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы на центральную часть общины.

война обстрелы Запорожская область БПЛА атака артиллерия разрушения российская армия
28 апреля 2026
