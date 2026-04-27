14:55  27 квітня
На Полтавщині з даху підприємства впала людина
14:42  27 квітня
У Львові побито температурний рекорд 1954 року: -5,3 °C
11:45  27 квітня
На Чернігівщині судитимуть сімейну лікарку через смерть 12-річного хлопчика
27 квітня 2026, 17:33

На Полтавщині російський безпілотник атакував об’єкт залізничної інфраструктури

У Полтавській області 27 квітня під час повітряної тривоги російський безпілотник атакував територію підприємства залізничної інфраструктури

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

За його словами, ворожий БПЛА атакував територію підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.

Звернень до екстрених служб стосовно травмованих поки не надходило.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 27 квітня Полтавська громада зазнала атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу в одному з дачних кооперативів зафіксовано пошкодження.

Полтавська область атака дрон безпілотники обстріл
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
