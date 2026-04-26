На Запоріжжі росіяни вбили двох людей
За добу російські війська атакували Запорізьку область 788 разів. Постраждали 50 населених пунктів
Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.
Окупанти застосували 524 БпЛА (переважно FPV), завдали 20 авіаударів, здійснили 7обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 237 ударів з артилерійських установок.
У Юрківці росіяни влучили дроном по маршрутці. Внаслідок цього загинула 59-річна жінка. Двоє чоловіків віком 61 та 64 роки, а також двоє жінок віком76 і 83 роки отримали травми.
У Микільському російський безпілотник забрав життя 40-річної жінки.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали три удари по Дружківці. Один із дронів влучив у цивільне авто. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення. На жаль, одна людина загинула.
