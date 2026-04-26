На Запорожье россияне убили двух человек
За сутки российские войска атаковали Запорожскую область 788 раз. Пострадали 50 населённых пунктов
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Оккупанты применили 524 БпЛА (преимущественно FPV), нанесли 20 авиаударов, совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 237 ударов с артиллерийских установок.
В Юрковке россияне попали дроном по маршрутке. В результате погибла 59-летняя женщина. Двое мужчин в возрасте 61 и 64 года, а также две женщины в возрасте 76 и 83 года получили травмы.
В Никольском российский беспилотник унес жизни 40-летней женщины.
Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.