На Запорожье россияне убили двух человек

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Оккупанты применили 524 БпЛА (преимущественно FPV), нанесли 20 авиаударов, совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 237 ударов с артиллерийских установок.

В Юрковке россияне попали дроном по маршрутке. В результате погибла 59-летняя женщина. Двое мужчин в возрасте 61 и 64 года, а также две женщины в возрасте 76 и 83 года получили травмы.

В Никольском российский беспилотник унес жизни 40-летней женщины.

Напомним, ранее россияне нанесли три удара по Дружковке. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.