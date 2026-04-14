Російські військові активізувались на Сумщині
Армія РФ продовжує створювати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на DeepState.
За даними аналітиків, наразі новоутворена площа контролю та інфільтрації противника (червона та сіра зони) вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кв км.
Українські військові знають про плани противника, слідкують за розвитком подій та намагаються протидіяти розповсюдженню контролю.
Як повідомлялось, російські загарбники знищили палац XIX століття на Сумщині. Йдеться про маєток Харитоненків у селі Кияниця.
