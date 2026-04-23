23 квітня 2026, 09:15

Росіяни вдарили КАБами по селищу у Запорізькій області: є загибла

23 квітня 2026, 09:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вранці 23 квітня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Комишувасі Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок удару зруйновані приватні будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі.

Загинула 77-річна жінка.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія здійснила 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілу у Запорізькому районі дістала поранення одна людина.

21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
У Києві чоловік із сокирою намагався відібрати скутер у підлітка
23 квітня 2026, 09:57
На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула
23 квітня 2026, 09:43
Російські дрони атакували залізницю на Житомирщині: загинула жінка
23 квітня 2026, 09:29
Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
23 квітня 2026, 08:59
Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
23 квітня 2026, 08:45
Загиблі жителі та пошкоджені будинки: наслідки обстрілів Сумщини
23 квітня 2026, 08:28
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 139 зі 155 російських безпілотників
23 квітня 2026, 08:14
На Дніпропетровщині вночі під ворожим ударом опинилися три райони: що відомо про наслідки
23 квітня 2026, 07:56
Бійці ЗСУ ліквідували за добу 1100 окупантів, 58 артсистем та три РСЗВ – Генштаб
23 квітня 2026, 07:41
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »