Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

Внаслідок атаки виникла пожежа. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

Відомо про одну постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала важке проникаюче поранення грудної клітини. Лікарі борються за її життя на операційному столі.

Крім того, через атаку безпілотників пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. У зв'язку з цим у місті тимчасово змінено рух громадського транспорту: тролейбуси маршрутів № 1, 2, 20 та 21 розвертаються через особисту базу (Автовокзал). Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Загинули дві людини, десятеро поранених.