23 квітня 2026, 10:19

Росіяни атакували адмінбудівлю та об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: виникла пожежа

23 квітня 2026, 10:19
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вранці 23 квітня російські військові атакували Кривий Ріг. Під ударом опинилися адміністративна будівля та об’єкт інфраструктури

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

Внаслідок атаки виникла пожежа. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

Відомо про одну постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала важке проникаюче поранення грудної клітини. Лікарі борються за її життя на операційному столі.

Крім того, через атаку безпілотників пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. У зв'язку з цим у місті тимчасово змінено рух громадського транспорту: тролейбуси маршрутів № 1, 2, 20 та 21 розвертаються через особисту базу (Автовокзал). Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Загинули дві людини, десятеро поранених.

