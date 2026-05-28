Кривавий конфлікт на Дніпропетровщині: 59-річний гість із Києва поранив ножем місцевого мешканця

Під час конфлікту зловмисник завдав тяжких тілесних ушкоджень 38-річному чоловіку. Злочин стався 26 травня в одному із селищ Камянського району

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, 59-ріний житель Київа гостював у знайомих. Під час з'ясування стосунків зловмисник схопив ніж та поранив місцевого мешканця. Потерпілого госпіталізували до лікарні, нападника затримали правоохоронці.

Поліцейські відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції встановили всі обставини злочину та затримали фігуранта в порядку ст.208 КПК України.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

