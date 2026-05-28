Суд заочно засудив російського "міграційника", який примусово паспортизував мешканців Херсонщини

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури громадянина РФ визнано винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Вироком суду росіянину призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений - "в.и.о. начальника управления по вопросам миграции Управления мвд Росии по Тюменской области”. У липні 2022 року тимчасово переїхав до окупованої Херсонщини, де обійняв аналогічну посаду та працював під псевдонімом. Основним вектором його роботи було надання громадянства та видача паспортів РФ жителям захопленого регіону.

На посаді засуджений затвердив організаційно-штатну структуру підрозділу - це чотири відділи, які вирішували міграційні та паспортно-візові питання.

Таким чином забезпечував примусову російську паспортизацію населення.

Крім того, він відшукував приміщення для функціонування служби, добирав кадри, вирішував питання матеріально-технічного, правового та фінансового забезпечення структурного підрозділу.

Вирок ухвалено заочно, строк засуджений відбуватиме після його фактичного затримання.

