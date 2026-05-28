11:49  28 травня
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
08:38  28 травня
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
08:20  28 травня
"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 17:57

Суд заочно засудив російського "міграційника", який примусово паспортизував мешканців Херсонщини

28 травня 2026, 17:57
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Херсонської області
Читайте также
на русском языке

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури громадянина РФ визнано винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Вироком суду росіянину призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений - "в.и.о. начальника управления по вопросам миграции Управления мвд Росии по Тюменской области”. У липні 2022 року тимчасово переїхав до окупованої Херсонщини, де обійняв аналогічну посаду та працював під псевдонімом. Основним вектором його роботи було надання громадянства та видача паспортів РФ жителям захопленого регіону.

На посаді засуджений затвердив організаційно-штатну структуру підрозділу - це чотири відділи, які вирішували міграційні та паспортно-візові питання.

Таким чином забезпечував примусову російську паспортизацію населення.

Крім того, він відшукував приміщення для функціонування служби, добирав кадри, вирішував питання матеріально-технічного, правового та фінансового забезпечення структурного підрозділу.

Вирок ухвалено заочно, строк засуджений відбуватиме після його фактичного затримання.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ викрили депутата Херсонської обласної ради VIII скликання та ще трьох осіб, яких підозрюють у веденні аграрного бізнесу в інтересах держави-агресора на тимчасово окупованій території.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Херсонська область окупація чиновники
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати
28 травня 2026, 18:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: водій без шолому зірвався з мотоцикла
28 травня 2026, 18:45
Десятеро поранених: РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами
28 травня 2026, 18:30
На Сумщині окупанти атакували FPV-дронами цивільне подружжя
28 травня 2026, 18:20
Допомагали "нечистому" бізнесу: чиновників БЕБ піймали на хабарях
28 травня 2026, 18:05
Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки
28 травня 2026, 17:48
На Херсонщині взяли під варту депутата облради за агробізнес в інтересах окупантів
28 травня 2026, 17:36
Замах на мера П'ятихаток: поліція затримала нападника
28 травня 2026, 17:00
У Рівному судитимуть колишнього воєнкома за недбалу закупівлю авто
28 травня 2026, 16:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »