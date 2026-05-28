Допомагали "нечистому" бізнесу: чиновників БЕБ піймали на хабарях

СБУ, ДБР та Офіс генерального прокурора ліквідували одразу дві злочинні схеми у лавах Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали двох посадовців БЕБ. Вони вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності. Один із фігурантів - це аналітик Бюро економічної безпеки , який почав працювати в Бюро лише у лютому 2026 року.

Його затримали, коли він отримував хабар від київського підприємця. За ці гроші підприємець хотів отримати ліцензію на право зберігання пального на складах компанії.

Інший фігурант - старший детектив Територіального управління БЕБ у Київській області вимагав хабар від фігуранта кримінального провадження за його непритягнення до відповідальності. Його також затримали "на гарячому".

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

