Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки

Фото: ДСНС

Російські війська 28 травня атакували Слов’янськ на Донеччині ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждалих немає

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews

Через атаку пошкоджені два багатоквартирні будинки. Також сталася пожежа у громадській будівлі.

Рятувальники працювали на місці події під постійною загрозою повторних ударів. Через небезпеку надзвичайникам неодноразово доводилося переривати роботу та переходити в укриття.

Попри складні умови, пожежу вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, що на прикордонні Сумщини 28 травня внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних людей.