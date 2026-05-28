Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки
Російські війська 28 травня атакували Слов’янськ на Донеччині ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждалих немає
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews
Через атаку пошкоджені два багатоквартирні будинки. Також сталася пожежа у громадській будівлі.
Рятувальники працювали на місці події під постійною загрозою повторних ударів. Через небезпеку надзвичайникам неодноразово доводилося переривати роботу та переходити в укриття.
Попри складні умови, пожежу вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, що на прикордонні Сумщини 28 травня внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних людей.
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати
28 травня 2026, 18:55Смертельна ДТП на Рівненщині: водій без шолому зірвався з мотоцикла
28 травня 2026, 18:45Десятеро поранених: РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами
28 травня 2026, 18:30На Сумщині окупанти атакували FPV-дронами цивільне подружжя
28 травня 2026, 18:20Допомагали "нечистому" бізнесу: чиновників БЕБ піймали на хабарях
28 травня 2026, 18:05Суд заочно засудив російського "міграційника", який примусово паспортизував мешканців Херсонщини
28 травня 2026, 17:57На Херсонщині взяли під варту депутата облради за агробізнес в інтересах окупантів
28 травня 2026, 17:36Замах на мера П'ятихаток: поліція затримала нападника
28 травня 2026, 17:00У Рівному судитимуть колишнього воєнкома за недбалу закупівлю авто
28 травня 2026, 16:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі блоги »