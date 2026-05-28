11:49  28 травня
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
08:38  28 травня
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
08:20  28 травня
"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 16:46

Затриманий у Києві зрадник з Луганщини отримав тривалий термін ув'язнення

28 травня 2026, 16:46
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Офісу Генерального прокурора у судах двох інстанцій довели вину 56-річного громадянина України, який з 2014 року перейшов на бік ворога та служив у силовому блоці окупаційної адміністрації на Луганщині

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Його визнано винним у державній зраді, незаконній переробці вогнепальної зброї та незаконному поводженні з бойовими припасами. Засудженому призначено 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що влітку 2014 року мешканець Луганщини вступив до штурмового взводу так званої "військової поліції ЛНР”, підконтрольної збройним силам РФ, де обійняв посаду "командира”.

Засуджений забезпечував діяльність окупаційного підрозділу: підбирав людей для служби, озброював їх автоматами, гранатометами та боєприпасами, а також організовував розшук і затримання українських правоохоронців на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, він забезпечував охорону представників російських спецслужб, які прибували на окуповану територію.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік продовжив підтримувати збройну агресію проти України, а також незаконно переробив вогнепальну зброю та зберігав боєприпаси без передбаченого законом дозволу.

У листопаді 2022 року його затримали у Києві.

Нагадаємо, що 11 бойовиків, які воювали проти Сил оборони України, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Луганська область в'язниця зрада держзрада
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Дніпропетровщині колишнього мера за хабарі відправили за ґрати
28 травня 2026, 18:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: водій без шолому зірвався з мотоцикла
28 травня 2026, 18:45
Десятеро поранених: РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами
28 травня 2026, 18:30
На Сумщині окупанти атакували FPV-дронами цивільне подружжя
28 травня 2026, 18:20
Допомагали "нечистому" бізнесу: чиновників БЕБ піймали на хабарях
28 травня 2026, 18:05
Суд заочно засудив російського "міграційника", який примусово паспортизував мешканців Херсонщини
28 травня 2026, 17:57
Російські БпЛА атакували Слов'янськ: пошкоджено житлові будинки
28 травня 2026, 17:48
На Херсонщині взяли під варту депутата облради за агробізнес в інтересах окупантів
28 травня 2026, 17:36
Замах на мера П'ятихаток: поліція затримала нападника
28 травня 2026, 17:00
У Рівному судитимуть колишнього воєнкома за недбалу закупівлю авто
28 травня 2026, 16:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »