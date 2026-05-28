Затриманий у Києві зрадник з Луганщини отримав тривалий термін ув'язнення

Прокурори Офісу Генерального прокурора у судах двох інстанцій довели вину 56-річного громадянина України, який з 2014 року перейшов на бік ворога та служив у силовому блоці окупаційної адміністрації на Луганщині

Його визнано винним у державній зраді, незаконній переробці вогнепальної зброї та незаконному поводженні з бойовими припасами. Засудженому призначено 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що влітку 2014 року мешканець Луганщини вступив до штурмового взводу так званої "військової поліції ЛНР”, підконтрольної збройним силам РФ, де обійняв посаду "командира”.

Засуджений забезпечував діяльність окупаційного підрозділу: підбирав людей для служби, озброював їх автоматами, гранатометами та боєприпасами, а також організовував розшук і затримання українських правоохоронців на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, він забезпечував охорону представників російських спецслужб, які прибували на окуповану територію.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік продовжив підтримувати збройну агресію проти України, а також незаконно переробив вогнепальну зброю та зберігав боєприпаси без передбаченого законом дозволу.

У листопаді 2022 року його затримали у Києві.

