"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
28 травня 2026, 08:20

"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У селі Білогорілка Миргородського району чоловік із пневматичною гвинтівкою серед ночі погрожував убивством жінці-переселенці з Донеччини

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на вирок суду, передає RegioNews.

Інцидент стався в ніч на 5 квітня у Білогорілці. Обвинувачений – безробітний уродженець Сумської області, який нині проживає в селі.

Слідство встановило, що 4 квітня чоловік вживав алкоголь біля місцевого магазину "Дубок". Там він почув від інших жителів села чутки про нібито вбивство маленької дитини переселенцями з Донецької області, які мешкали у Білогорілці. Перебуваючи напідпитку та під впливом почутого, близько другої години ночі він узяв у знайомого пневматичну гвинтівку "HATSAN 125" і вирушив до будинку переселенців.

За матеріалами справи, чоловік почав гупати у двері. Коли жінка відчинила, він зняв гвинтівку із запобіжника, навів її в бік потерпілої та заявив, що їм "не жить в селі". Жінка не знала, що зброя пневматична, тому реально сприйняла погрози та злякалася за своє життя. Вона зачинила двері й сховалася у будинку.

Після цього нападник ще певний час ходив навколо оселі, стукав у вікна, намагався вибити двері, вигукував нецензурні слова та стріляв угору холостими пострілами. Зупинили чоловіка правоохоронці, які прибули на виклик.

Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Під час досудового розслідування чоловік визнав провину та розкаявся.

Згодом потерпіла та обвинувачений уклали угоду про примирення, яку суд затвердив. Відтак чоловіку призначили один рік пробаційного нагляду. Протягом цього часу він має:

  • регулярно з’являтися до органу пробації,
  • повідомляти про зміну місця проживання,
  • не виїжджати за межі України без дозволу.

Пневматичну гвинтівку суд постановив повернути власнику.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік налякав відвідувачів супермаркету рушницею. На місці поліцейські з’ясували, що в руках чоловіка була іграшка у вигляді старовинної рушниці. Чоловік пояснив правоохоронцям, що придбав її на подарунок і не мав наміру вчиняти будь-які протиправні дії.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
