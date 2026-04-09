09 квітня 2026, 22:19

РФ оголосила великоднє перемир’я

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Великоднє перемир'я діятиме від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на росмедіа.

"Москва розраховує, що українська сторона наслідуватиме приклад РФ із великоднім перемир'ям", – цитує інформаційне агентство ТАСС повідомлення Кремля.

Раніше Україна вже запропонувала Росії припинення вогню на великодні свята й сподівалася, що США підтримають цю пропозицію.

Нагадаємо, на початку квітня Україна запропонувала Росії енергетичне перемир'я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Наша "антиросія" дедалі більше стає схожою на росію
09 квітня 2026, 22:58
На Дніпропетровщині підліток вкрав чужих посилок на півмільйона
09 квітня 2026, 22:45
Прикордонники показали, як виглядає місто Часів Яр на Донеччині
09 квітня 2026, 22:40
Сили оборони уразили російський ЗРК вартістю близько 25 мільйонів доларів
09 квітня 2026, 21:49
Собака плакала серед руїн свого дому: рятувальники показали сумні фото тварини після обстрілу на Житомирщині
09 квітня 2026, 21:45
Відключення світла по всій країні: в Укренерго попередили про 10 квітня
09 квітня 2026, 21:25
Росіяни знищили палац XIX століття на Сумщині
09 квітня 2026, 21:09
"Все для фронту – все для перемоги" – це точно не гасло чинної української влади
09 квітня 2026, 20:55
Івано-Франківщину замітає снігом
09 квітня 2026, 20:33
