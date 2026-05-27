Після фактичного провалу весняно-літньої кампанії на фронті держава-терорист росія, схоже, переходить до нового етапу війни

Приводом став удар у Старобільську. Російська пропаганда миттєво запустила нову платівку: "погіблі нєвінниє дєті". У кремля завжди так: спочатку військовий об’єкт, потім – акторська сльоза в ООН.

Насправді йшлося про курсантів безпілотних систем РФ – людей 19–23 років, призовного віку, пов’язаних із тією самою індустрією дронів, яку путін сьогодні перетворив на одну з головних машин війни.

І головне тут не навіть це.

Старобільськ – це Україна. Окупована, але Україна. А російські військові, інструктори, курсанти, штаби, центри підготовки операторів БПЛА та інша військова інфраструктура на українській території є законними військовими цілями. Це – відповідь на всі російські верески в ООН.

Але путін використав цей епізод як зручний привід, щоб перейти до нового рівня терору проти мирних українських міст.

Привід – Старобільськ.

Причина – зовсім інша.

Через розвиток українських безпілотних технологій, створення кілзон і перевагу в управлінні та зв’язку, зокрема завдяки Starlink, росіяни все важче просуваються на фронті. Чотири роки воювати проти України – і роками топтатися довкола таких точок, як Мала Токмачка на Запоріжжі, – це, без сумніву, увійде у військову історію. Як окрема сторінка сорому ядерної держави, яка обіцяла "Київ за три дні".

Саме тому росія мусить піднімати ставки.

У кремля залишилося два головні козирі: ракетний потенціал, передусім балістика, і тактична ядерна зброя як шантаж останньої надії.

Саме тому росія з усіх можливих інформаційних ресурсів почала залякувати повним руйнуванням Києва. І тут важливо розуміти: окрім символічних урядових будівель, пріоритетними цілями для росіян можуть стати виробники безпілотників – ті, хто реально змінив хід війни.

Бо українські далекобійні спроможності створили для росіян дуже неприємний когнітивний дисонанс. Між "Київ за три дні" і сном у коридорах російських аеропортів пролягли чотири роки війни, технологічна перевага України і дуже погано прихована паніка кремля.

Тому путін підніматиме ставки.

Його цілі зараз очевидні.

Перша – спробувати знищити український дроновий потенціал.

Друга – максимально загострити ситуацію, щоб покращити власну переговорну позицію.

І саме цивільні руйнування в столиці України для нього є бажаним фоном цих переговорів. Бо росія не вміє приходити за стіл переговорів без крові на руках. Вона вважає кров аргументом.

Звідси – заяви українських можновладців про те, що заморозка війни можлива до наступного листопада.

Саме до цього часу інтерес до припинення вогню або принаймні до демонстрації "мирного процесу” зберігатиметься і у Вашингтоні. У листопаді в США – проміжні вибори до Конгресу, які можуть суттєво змінити баланс сил і звузити можливості адміністрації Трампа. Тому для Трампа і Рубіо критично важливо показати результат: виконання передвиборчої обіцянки про завершення війни або бодай видимий рух до цього. Це може стати частиною виборчої логіки республіканців.

Так само активізувалися і російські переговорники.

Щоправда, вони робитимуть все можливе, аби досягнути головної мети – відвід українських військ з Донбасу. І треба бути готовими до того, що ядерний шантаж, а саме погрози про застосування тактичної ядерної зброї в процесі цих надскладних переговорів лише наростатиме, що яскраво демонструє російська пропаганда, яка все частіше промовляє "нам нє оставілі вибора"…

Все це про те, що попереду нас справді чекає важкий етап з можливою максимальною терористичною кульмінацією проти мирного населення.

Проте, є шанс, що цей етап все таки буде фінішним у цій жахливій війні…