Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника групи одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП, який разом із колегами застосував силу до 60-річного чоловіка. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. Троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив на водоймі.

Попри те, що чоловік за віком уже не підлягав мобілізації, військовослужбовці намагалися його затримати. Під час конфлікту потерпілому заламали руку за спину, внаслідок чого він отримав перелом кістки зі зміщенням.

Слідство також встановило, що один із працівників ТЦК застосував електрошокер та розпилив у бік чоловіка перцевий балончик, через що той отримав хімічні опіки очей. Крім того, військовослужбовці пошкодили колеса його автомобіля, щоби він не зміг залишити місце події.

Унаслідок побиття чоловік зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Начальника групи судитимуть за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України –умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Матеріали щодо інших військовослужбовців виділено в окреме кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

