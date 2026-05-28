28 травня 2026, 08:38

Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК

Фото: ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника групи одного з відділів Ковельського районного ТЦК та СП, який разом із колегами застосував силу до 60-річного чоловіка. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. Троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив на водоймі.

Попри те, що чоловік за віком уже не підлягав мобілізації, військовослужбовці намагалися його затримати. Під час конфлікту потерпілому заламали руку за спину, внаслідок чого він отримав перелом кістки зі зміщенням.

Слідство також встановило, що один із працівників ТЦК застосував електрошокер та розпилив у бік чоловіка перцевий балончик, через що той отримав хімічні опіки очей. Крім того, військовослужбовці пошкодили колеса його автомобіля, щоби він не зміг залишити місце події.

Унаслідок побиття чоловік зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Начальника групи судитимуть за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України –умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Матеріали щодо інших військовослужбовців виділено в окреме кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
