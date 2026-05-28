28 травня 2026, 17:36

На Херсонщині взяли під варту депутата облради за агробізнес в інтересах окупантів

Фото: Херсонська обласна прокуратура
Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ викрили депутата Херсонської обласної ради VIII скликання та ще трьох осіб, яких підозрюють у веденні аграрного бізнесу в інтересах держави-агресора на тимчасово окупованій території

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, після окупації частини Херсонщини 60-річний депутат організував роботу підконтрольних підприємств за законодавством РФ і налагодив взаємодію з окупаційною адміністрацією.

Йдеться про компанії у сфері техобслуговування транспорту та вирощування зернових, які у 2022 році перереєстрували за російським законодавством. Після цього підприємства почали сплачувати податки до бюджету РФ.

Слідство також вважає, що разом зі спільниками депутат встановив контроль ще над кількома агропідприємствами у Каховському районі, які перевели під юрисдикцію РФ. Загалом підозрювані контролювали щонайменше вісім компаній.

За версією слідства, депутат відповідав за отримання дозволів від окупаційної влади, організацію роботи підприємств за російськими правилами, реєстрацію техніки та подання звітності до окупаційних структур.

Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Ще трьом підозрюваним, які перебувають на тимчасово окупованій території, про підозру повідомили заочно.

Нагадаємо, що прокуратура Херсонщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканки Нової Каховки, яка зрадила Україну та очолила окупаційну "раду депутатів".

