28 травня 2026, 16:59

У Рівному судитимуть колишнього воєнкома за недбалу закупівлю авто

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного колишнього начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Його обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило державі понад 830 тис. грн збитків.

За даними слідства, у квітні-червні 2023 року посадовець уклав договори на закупівлю 16 пікапів для потреб армії за бюджетні кошти.

Водночас він не забезпечив належної перевірки вартості автомобілів. Зокрема, не доручив підлеглим перевірити обґрунтованість розрахунків і сам не проконтролював відповідність цін вимогам законодавства у сфері оборонних закупівель.

У результаті автомобілі придбали за завищеними цінами. До їхньої вартості безпідставно включили прибуток компанії-постачальника.

Через такий неналежний контроль державному бюджету завдано збитків на понад 830 тис. грн.

У березні 2026 року колишньому начальнику обласного ТЦК та СП повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Разом з тим, у січні 2024 року стосовно нього скеровано обвинувальний акт до суду за ч. 4 ст. 186, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 КК України, а в травні 2025 року – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що у травні правоохоронці провели понад 40 обшуків у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу. У посадовців ТЦК вилучили автівки, мотоцикли, гроші в національні та іноземній валюті.

