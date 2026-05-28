У Києві провели масштабні обшуки по магазинах із вейпами

Фото: прокуратура

У Києві під час обшуків вилучили електронні сигарети та рідини для них. Всі ці підакцизні товари загалом перевищують 12 мільйонів гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці провели 27 обшуків у торгівельних точках, що торгують електронними сигаретами, POD-системами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Зокрема, провели обшуки у місцях, де ці товари зберігаються.

З'ясувалось, що продаж був без дозвільних документів. Продавали ці товари через мережу торгівельних точок, МАФів, спеціалізованих магазинів, а також через Інтернет у Києві та інших регіонах України.

"Вилучену продукцію буде скеровано на експертизу. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів близько 12 млн грн", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше прикордонники викрили схему контрабанди підакцизних товарів через держкордон. Двоє жителів Буковини намагалися переправити сигарети до Румунії, використовуючи безпілотники.