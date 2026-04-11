Під час перемир'я росіяни атакували Харківщину безпілотником
Після оголошення росіянами перемир'я у Харківській області було оголошену повітряну тривогу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві видання.
Армія РФ атакувала регіон безпілотником типу "Молнія". Таким чином росіяни самі порушили перемир’я, яке оголосили напередодні.
"Молнія" – баражуючий боєприпас з електродвигуном, виготовлений з дешевих та легких матеріалів, таких як фанера, пластик і картон. Це робить його малопомітним для радарів і складним для виявлення системами протиповітряної оборони.
Нагадаємо, вчора РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діятиме від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.
