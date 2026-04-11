11 квітня 2026, 17:02

Під час перемир'я росіяни атакували Харківщину безпілотником

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Після оголошення росіянами перемир'я у Харківській області було оголошену повітряну тривогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві видання.

Армія РФ атакувала регіон безпілотником типу "Молнія". Таким чином росіяни самі порушили перемир’я, яке оголосили напередодні.

"Молнія" – баражуючий боєприпас з електродвигуном, виготовлений з дешевих та легких матеріалів, таких як фанера, пластик і картон. Це робить його малопомітним для радарів і складним для виявлення системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вчора РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діятиме від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

На Харківщині росіяни обстріляли 19 населених пунктів, поранені діти
10 квітня 2026, 09:09
На Харківщині чоловік "зливав" росіянам позиції ЗСУ в Ізюмі
09 квітня 2026, 10:35
На Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини
09 квітня 2026, 10:12
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Стало відомо, якою буде погода на Великдень
11 квітня 2026, 18:15
На Волині пʼяні працівники ТЦК скоїли ДТП і намагались втекти з місця події
11 квітня 2026, 17:46
У Луцьку сталась масова сутичка за участі цивільних і ТЦК
11 квітня 2026, 17:37
Прикордонники знищили техніку та живу силу росіян на Півночі
11 квітня 2026, 17:29
Під час сьогоднішнього обміну полоненими звільнено 20 прикордонників
11 квітня 2026, 16:32
Україна запропонувала РФ продовжити режим припинення вогню після Великодня
11 квітня 2026, 15:41
В Україні спостерігається гострий дефіцит вчителів
11 квітня 2026, 15:22
Прикордонники показали, як нищать техніку та живу силу противника на Харківщині
11 квітня 2026, 14:58
Армія РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ
11 квітня 2026, 14:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
