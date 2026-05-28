Замах на мера П'ятихаток: поліція затримала нападника

Фото: Національна поліція

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який раніше напав на мера П'ятихаток. Стало відомо, хто він

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, підозрюваним за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток виявився 57-річний місцевий житель. Відомо, що він є місцевим фермером. Під час суперечки він завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітини.

"Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялос, що 26 травня зловмисник завдав посадовцю ножових пораненнь та втік з місця події. У прокуратурі зазначили, що мер П'ятихаток Гілал Ісаєв у тяжкому стані.