27 березня 2026, 09:44

Військові показали руїни прифронтового Степногірська на Запоріжжі

Скриншот із відео
Прифронтове селище Степногірськ у Василівському районі продовжує регулярно зазнавати ударів з боку російської армії

Наслідки обстрілів зафіксувала 260-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ "Хортиця", передає RegioNews.

За інформацією військових, у селищі не залишилося жодної вцілілої будівлі.

"Російська агресія зробила з нього місто-привид. Розбите місто стоїть, наче тінь самого себе. Вулиці, вкриті пилом і уламками, забули, що таке чистота й спокій. Тиша тут не є миром – вона є наслідком руйнування, принесеного російською агресією", – додають українські захисники.

Степногірськ – селище у Василівському районі Запорізької області, розташоване на лівому березі Дніпра. Населення близько 4 300 осіб (2022 р.).

Засноване у 1918 році під назвою Сухоіванівка, сучасну назву отримало пізніше. Раніше діяли гірничо‑переробні підприємства, зараз економіка переважно сільськогосподарська.

У ході повномасштабної війни Росії проти України селище стало прифронтовим, регулярно піддається обстрілам, зазнаючи значних руйнувань та загроз для місцевих мешканців.

Нагадаємо, торік Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили світлини зруйнованого російськими загарбниками міста Куп'янськ Харківської області, яке ворог намагався захопити.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

