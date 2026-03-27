Військові показали руїни прифронтового Степногірська на Запоріжжі

Скриншот із відео

Прифронтове селище Степногірськ у Василівському районі продовжує регулярно зазнавати ударів з боку російської армії

Наслідки обстрілів зафіксувала 260-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ "Хортиця", передає RegioNews.

За інформацією військових, у селищі не залишилося жодної вцілілої будівлі.

"Російська агресія зробила з нього місто-привид. Розбите місто стоїть, наче тінь самого себе. Вулиці, вкриті пилом і уламками, забули, що таке чистота й спокій. Тиша тут не є миром – вона є наслідком руйнування, принесеного російською агресією", – додають українські захисники.

Степногірськ – селище у Василівському районі Запорізької області, розташоване на лівому березі Дніпра. Населення близько 4 300 осіб (2022 р.).

Засноване у 1918 році під назвою Сухоіванівка, сучасну назву отримало пізніше. Раніше діяли гірничо‑переробні підприємства, зараз економіка переважно сільськогосподарська.

У ході повномасштабної війни Росії проти України селище стало прифронтовим, регулярно піддається обстрілам, зазнаючи значних руйнувань та загроз для місцевих мешканців.

