На Херсонщині російський дрон атакував автомобіль
В Херсонської області російський безпілотник скинув вибуховий пристрій на автомобіль, що призвело до його загоряння
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Інцидент трапився вчора ввечері, 26 березня, в Бериславському районі
Пожежу оперативно ліквідували.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вночі 27 березня ворог майже 30 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілу поранена 17-річну дівчину, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
