Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки

Фото: ОВА
Вночі 27 лютого майже 10 разів ворог атакував два райони області артилерією, безпілотниками і авіабомбою

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим прицілом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджений приватний будинок.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки росіян горіла оселя.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.

