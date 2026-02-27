Фото: ОВА

Вночі 27 лютого майже 10 разів ворог атакував два райони області артилерією, безпілотниками і авіабомбою

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим прицілом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджений приватний будинок.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки росіян горіла оселя.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.