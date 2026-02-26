17:24  26 лютого
26 лютого 2026, 15:39

У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

26 лютого 2026, 15:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер вдень в місті було чутно вибухи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

В 15.22 у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку на Чернігівщині. Після цього у місті пролунали вибухи.

Подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, в Чернігові російський безпілотник вибухнув між будинками. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

війна вибух Чернігів події
