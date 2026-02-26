У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У четвер вдень в місті було чутно вибухи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
В 15.22 у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку на Чернігівщині. Після цього у місті пролунали вибухи.
Подробиці поки не повідомляються.
Нагадаємо, в Чернігові російський безпілотник вибухнув між будинками. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
