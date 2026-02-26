Ілюстративне фото: з відритих джерел

Атака на обласний центр не припиняється. Вранці 26 лютого російські військові завдали по місту ще один удар

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Зафіксовано пошкодження будівлі одного із закладів освіти. На місце направлено наряд для обстеження", – йдеться у повідомленні.

Влучання сталося за межами території будівлі. Під час тривоги в укритті перебувала 41 дитина – травмованих немає.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівках та ТЦ, відомо про 9 постраждалих.