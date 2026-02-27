На Буковині водій намагався втекти від поліції – його зупинили пострілами по колесах

Фото: Національна поліція

У місті Сторожинець Чернівецької області під час перевірки документів поліцією водій автомобіля Ford спробував втекти та наїхав на правоохоронця. Поліцейський відкрив вогонь по колесах із табельної зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок події один із працівників поліції отримав травму ноги.

Попри пошкоджене колесо, водій продовжив рух, однак поліцейські невдовзі затримали його у процесуальному порядку.

Порушником виявився 41-річний чоловік, який перебуває у розшуку за ухилення від призову, мобілізації та військового обліку.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу).

Тривають процесуальні дії, після яких буде надано остаточну правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: один постраждалий – у важкому стані. Для пошуку нападника в області ввели спецоперацію із залученням спецпризначенців КОРД та кінологів. Зловмисника затримали.