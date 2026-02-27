10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
08:22  27 лютого
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2026, 07:51

На Буковині водій намагався втекти від поліції – його зупинили пострілами по колесах

27 лютого 2026, 07:51
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У місті Сторожинець Чернівецької області під час перевірки документів поліцією водій автомобіля Ford спробував втекти та наїхав на правоохоронця. Поліцейський відкрив вогонь по колесах із табельної зброї

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок події один із працівників поліції отримав травму ноги.

Попри пошкоджене колесо, водій продовжив рух, однак поліцейські невдовзі затримали його у процесуальному порядку.

Порушником виявився 41-річний чоловік, який перебуває у розшуку за ухилення від призову, мобілізації та військового обліку.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу).

Тривають процесуальні дії, після яких буде надано остаточну правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських: один постраждалий – у важкому стані. Для пошуку нападника в області ввели спецоперацію із залученням спецпризначенців КОРД та кінологів. Зловмисника затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина зброя поліція Чернівецька область водій перевірка документів
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
26 лютого 2026, 08:17
П'яне водіння і фальсифікація довідки: рівненського суддю звільнили після скандалу
25 лютого 2026, 11:58
У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК: нападника затримано
25 лютого 2026, 07:05
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
На Київщині жінка, яка сама гуляла з собакою, вдарила безпритульну тварину
27 лютого 2026, 11:30
На Балі знайдено людські останки: поліція перевіряє зв'язок із зниклим українцем Комаровим
27 лютого 2026, 11:12
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
27 лютого 2026, 10:58
Розкрадання понад 50 млн грн на відновленні Трипільської ТЕС: шестеро фігурантів отримали підозри
27 лютого 2026, 10:45
На Чернігівщині знищили бойову частину російського безпілотника "Герань-2"
27 лютого 2026, 10:34
На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки
27 лютого 2026, 10:28
На Чернігівщині внаслідок атаки дронів постраждали двоє поліцейських
27 лютого 2026, 10:09
На Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови
27 лютого 2026, 09:55
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив чоловіка
27 лютого 2026, 09:53
Російський удар по Одещині: постраждали двоє людей, серед них дитина
27 лютого 2026, 09:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »