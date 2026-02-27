Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 мільйона 265 тисяч своїх військових, зокрема 1280 – за останню добу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.02.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого в тимчасово окупованому Криму були уражені два російські прикордонні сторожові кораблі, а також два літаки.