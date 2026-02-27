У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки

Фото: Національна поліція

На Буковині затримали двох юнаків 16 і 17 років, яких підозрюють у підпалі вантажівки у Чернівцях

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що23 лютого до поліції звернувся 42-річний житель Чернівців із повідомленням про займання вантажного автомобіля "Mercedes-Benz Actros", припаркованого на вулиці Південно-Кільцевій.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та рятувальники. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 17-річний житель міста Сторожинець та 16-річний житель села Конятин.

Юнаків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці вилучили низку речових доказів, що підтверджують їхню причетність до підпалу. Наразі встановлюються мотиви та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжний захід –тримання під вартою.

Нагадаємо, поліція затримала 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які у Святошинському районі Києва палили дорогі електрокари на замовлення ФСБ. Встановлено, що з обіцяних 2000 доларів за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише 20 доларів.