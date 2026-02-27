В Україні подорожчають макарони: через що цінники підуть вгору
Експерти прогнозують в Україні подорожчення макаронних виробів. Йдеться саме про товари вітчизняного виробництва
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
Олексій Надводнюк, аналітик компанії ProConsulting зазначив, що у структурі українського ринку макаронних виробів частка продукції вітчизняних виробників складає 43,7%. Все решта вже стосується імпортної продукції.
Аналітики очікують, що українські макарони цьогоріч подорожчають на 10-12%. Експерт назвав такі тенденції ринку:
• ціновий тиск та промоакції від різних торговельних мереж;
• зростання попиту на преміальні продукти внаслідок постачання до України макаронних продуктів в межах гуманітарної допомоги;
• посилення ролі власних торгових марок, які просувають ритейлери;
• витіснення імпорту економ- та середнім сегментом українського виробництва;
• зростання частки макаронів швидкого приготування.
Експерт додав, що через таке подорожчання вітчизняних товарів, подорожчати можуть й імпортні.
Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм