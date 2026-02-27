20:43  26 лютого
На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
17:03  26 лютого
Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2026, 00:35

В Україні подорожчають макарони: через що цінники підуть вгору

27 лютого 2026, 00:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Експерти прогнозують в Україні подорожчення макаронних виробів. Йдеться саме про товари вітчизняного виробництва

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Олексій Надводнюк, аналітик компанії ProConsulting зазначив, що у структурі українського ринку макаронних виробів частка продукції вітчизняних виробників складає 43,7%. Все решта вже стосується імпортної продукції.

Аналітики очікують, що українські макарони цьогоріч подорожчають на 10-12%. Експерт назвав такі тенденції ринку:

• ціновий тиск та промоакції від різних торговельних мереж;
• зростання попиту на преміальні продукти внаслідок постачання до України макаронних продуктів в межах гуманітарної допомоги;
• посилення ролі власних торгових марок, які просувають ритейлери;
• витіснення імпорту економ- та середнім сегментом українського виробництва;
• зростання частки макаронів швидкого приготування.

Експерт додав, що через таке подорожчання вітчизняних товарів, подорожчати можуть й імпортні.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
В Україні обвалились ціни на овоч з борщового набору: що стало причиною
25 лютого 2026, 23:55
В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться
24 лютого 2026, 23:55
Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році
24 лютого 2026, 23:35
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
"Було мені не добре": переможниця Холостяка Надін розповіла, як відклала госпіталізацію заради проєкту
27 лютого 2026, 01:35
"Це страшна історія": ведучий Слава Дьомін розповів, як пережив втрату дитини
27 лютого 2026, 00:55
Ціни на огірки різко впали: скільки тепер платити за кілограм
26 лютого 2026, 23:55
Тарифи зростають: популярний мобільний оператор в Україні стає дорожче - які ціни
26 лютого 2026, 23:35
Буданов назвав єдину умову безпечного майбутнього України
26 лютого 2026, 23:01
У Дніпрі судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 21-річна дівчина
26 лютого 2026, 22:45
У Львові чоловік забризкав балончиком працівника ТЦК і поліцейських
26 лютого 2026, 22:33
Норвегія посилить правила перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України
26 лютого 2026, 22:22
Завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. Що обговорювали?
26 лютого 2026, 21:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »