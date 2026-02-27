В Україні подорожчають макарони: через що цінники підуть вгору

Фото з відкритих джерел

Експерти прогнозують в Україні подорожчення макаронних виробів. Йдеться саме про товари вітчизняного виробництва

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Олексій Надводнюк, аналітик компанії ProConsulting зазначив, що у структурі українського ринку макаронних виробів частка продукції вітчизняних виробників складає 43,7%. Все решта вже стосується імпортної продукції.

Аналітики очікують, що українські макарони цьогоріч подорожчають на 10-12%. Експерт назвав такі тенденції ринку:

• ціновий тиск та промоакції від різних торговельних мереж;

• зростання попиту на преміальні продукти внаслідок постачання до України макаронних продуктів в межах гуманітарної допомоги;

• посилення ролі власних торгових марок, які просувають ритейлери;

• витіснення імпорту економ- та середнім сегментом українського виробництва;

• зростання частки макаронів швидкого приготування.

Експерт додав, що через таке подорожчання вітчизняних товарів, подорожчати можуть й імпортні.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм