"Це страшна історія": ведучий Слава Дьомін розповів, як пережив втрату дитини

Відомий ведучий Слава Дьомін розповів, що пережив втрату дитини. Він зізнався, що було важко стримувати власні почуття, щоб не лякати кохану

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Слава Дьомін не уточнив, у який саме період життя сталась ця втрата. Проте зізнався, що було дуже важко стримувати емоції.

"Я розумію, що відчуває і чоловік, в якого кохана людина втратила дитину. Я це пережив. Це було розуміння, що в таких складних ситуаціях ти, як чоловік, маєш все одно тримати все під власним контролем. Коли в тебе тут плаче твоя кохана людина, потрібно все зробити, щоб вона легше все це перенесла", - каже ведучий.

За його словами, він намагався бути "скелею", проте відчуття втрати навіть через тривалий час не зникло.

"Це страшна історія. Звісно, хотілося плакати. Мені і зараз хочеться плакати. Відчуття втрати дитини досі перекривають всі інші відчуття. Але у нас не було звинувачення, що хтось винен", - зізнається Дьомін.

Слід зазначити, що Слава Дьомін та його колишня дружина Ксенія виховують разом сина Владислава. У 2021 році вони розірвали шлюб, але лишились друзями.

