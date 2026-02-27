На Херсонщині через ворожі удари загинула одна людина, ще 8 – пораненні
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 23 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 23 приватні будинки.
Також окупанти понівечили газогін, господарські споруди, приватний гараж та автомобіль.
Через російську агресію загинула одна людина, ще 8 – дістали поранення.
Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.
