Фото: РВА

Ворог не припиняє тероризувати прикордоння Чернігівщини. В четвер, 26 лютого, близько 21:20 росіяни здійснили атаку на Новгород-Сіверський

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

Зафіксовано два влучання в центр міста. Агресор застосував ударні БпЛА.

Попередньо, пошкоджені адміністративна будівля місцевого центру зайнятості та продовольчий магазин. Також постраждали навколишні будинки: там посічені фасади, вибиті скло та двері.

Зазначається, що є дані про поранених, однак інформація щодо їхньої кількості та стану ще уточнюється.

Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Травмовані чотири людини, серед них – підліток.