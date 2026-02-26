11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
11:18  26 лютого
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
26 лютого 2026, 10:25

Атаки РФ на Київщині: постраждали чотири райони, поліція показала наслідки

26 лютого 2026, 10:25
Фото: Національна поліція
Сьогодні, 26 лютого, окупанти знову атакували Київщину. Пошкоджено 8 житлових будинків, 2 автомобілі, гаражні та господарські приміщення

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник та поліція області, передає RegioNews.

За його словами, наслідки атак зафіксовані у чотирьох районах:

  • Вишгородський район: пошкоджено три приватні будинки, автомобіль та складські приміщення.
  • Броварський район: шість приватних будинків та три автомобілі зазнали пошкоджень.
  • Бучанський район: пошкоджено шість приватних будинків.
  • Обухівський район: пошкоджено будинок культури та три приватні будинки.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Усі оперативні служби працюють на місцях подій. Триває фіксація та ліквідація наслідків. Усім людям, чиї будинки були пошкоджені, буде надана необхідна допомога, зазначили в ОВА.

Як відомо, сьогодні вночі, 26 лютого, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи.

Окрім того, російська армія атакувала Полтавську область. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти промислового підприємства у Полтавському районі. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.

