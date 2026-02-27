На Сумщині уламок російського дрона травмував 14-річного хлопця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 26 лютого, у одному зі старостинських округів Сумської громади 14-річний хлопець отримав травму через уламок російського безпілотника

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, медики обстежили підлітка та надали необхідну допомогу. Наразі життю дитини нічого не загрожує.

Поліція та рятувальники наголошують: під час загрози ворожих безпілотників перебувати просто неба небезпечно. Необхідно переходити в укриття або інші безпечні місця.

Особлива увага має приділятися безпеці дітей – навіть уламки дронів можуть становити серйозну загрозу.

Нагадаємо, 27 лютого російські війська здійснили масований обстріл безпілотними літальними апаратами по одному з населених пунктів у Запорізькому районі. Внаслідок ударів травмовано чотирьох людей, серед яких – підліток.