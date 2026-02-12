11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
11:40  12 лютого
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
12 лютого 2026, 12:27

Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених

12 лютого 2026, 12:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українські розвідники перехопили бесіду військових армії країни-агресора, у якій окупанти обговорюють підготовку до штурмових операцій у районі населеного пункту Гуляйполе на Запоріжжі

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Під час розмови один із командирів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії Росії віддає наказ ліквідовувати українських захисників, навіть якщо вони потраплять у полон.

"Если кто, то есть бл.., они не знают что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен на..й, пи..ров и расстрелять бл..дь", – каже московит.

"За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – підкреслили в розвідці.

Нагадаємо, військова контррозвідка та Служба безпеки зібрали доказову базу на бійці РФ, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна ДПСУ під час боїв на Сумщині. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
07 серпня 2025
