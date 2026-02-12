Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські розвідники перехопили бесіду військових армії країни-агресора, у якій окупанти обговорюють підготовку до штурмових операцій у районі населеного пункту Гуляйполе на Запоріжжі

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Під час розмови один із командирів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії Росії віддає наказ ліквідовувати українських захисників, навіть якщо вони потраплять у полон.

"Если кто, то есть бл.., они не знают что вы подошли, даже если кто-то есть, аккуратно их взять в плен на..й, пи..ров и расстрелять бл..дь", – каже московит.

"За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – підкреслили в розвідці.

Нагадаємо, військова контррозвідка та Служба безпеки зібрали доказову базу на бійці РФ, який 18 червня 2025 року розстріляв полоненого воїна ДПСУ під час боїв на Сумщині. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.