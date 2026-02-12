11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
11:40  12 лютого
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
12 лютого 2026, 12:05

Велика Британія посилює підтримку Києва: півмільярда фунтів на ППО

12 лютого 2026, 12:05
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про надання Україні додаткових 500 млн фунтів стерлінгів (понад $680 млн) на термінове посилення протиповітряної оборони

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна" він заявив у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, передає RegioNews.

"Сьогодні в другій половині дня я підтверджу, що Велика Британія надає Україні додаткові півмільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону", – сказав Гілі.

За його словами, Лондон продовжить підтримувати Київ і відіграватиме активну роль у зміцненні європейської безпеки в межах НАТО.

Також міністр підтвердив, що Велика Британія матиме центральну роль у місії Альянсу з безпеки в Арктиці.

Нагадаємо, у січні Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (26,7 млн доларів) на підтримку енергетичної інфраструктури України.

Як відомо, у січні 2025 року Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство. RegioNews детально розбирав, що насправді дає ця угода Україні. Усі деталі – за посиланням.

